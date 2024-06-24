Волонтеры привезли к горящему зданию во Фрязине воду для медиков и спасателей

Волонтеры Подмосковья поддерживают сложную работу спасателей, врачей и пожарных, которые борются с огнем и спасают людей из горящего здания во Фрязине. Для них к месту ЧП привезли воду и молоко.

Молодые ребята выгружают пятилитровые канистры с водой, выставляют на стол упаковки молока. Все это выдадут сотрудникам экстренных служб, которые работают на месте происшествия.

Борьба с огнем в девятиэтажном здании во Фрязине продолжается. Число погибших выросло до восьми человек. Люди в отчаянии выпрыгивают из пылающих окон.

В Сети появились ужасающие кадры последних минут жизни людей, которые сгорели заживо во время масштабного пожара в НИИ во Фрязине. За кадром слышно, как снимавшая видео женщина рыдает из-за увиденного.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, один из пострадавших — 34-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице им. М. В. Гольца.

«Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения», — добавил глава региона.