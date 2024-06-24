Опубликованы кадры последних минут жизни сгоревших заживо во Фрязине

В Сети появились ужасающие кадры последних минут жизни людей, которые сгорели заживо во время масштабного пожара в НИИ во Фрязине, сообщает Telegram-канал «112» .

На видеозаписи, которую сняли очевидцы, видно, как мужчина полностью без одежды принимает решение выпрыгнуть из полыхающего окна. Другой человек не решается на такой шаг, а просто заживо сгорает, а затем его тело падает вниз. За кадром слышно, как снимавшая видео женщина рыдает из-за увиденного.

Количество погибших при пожаре в административном здании во Фрязине увеличилось до восьми человек. Оно загорелось днем 24 июня. По факту произошедшее возбуждено уголовное дело.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, один из пострадавших — 34-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице им. М. В. Гольца.

«Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения», — добавил глава региона.