Волонтеры Подольска поздравили Путина с днем рождения авторским стихотворением

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» из числа студентов и активистов молодежных организаций Подольска подготовили стихотворение собственного сочинения для лидера государства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соцсетях администрации округа и на личных страницах юнармейцы, спортсмены и волонтеры также поздравили Владимира Путина с днем рождения

Ребята активно участвуют в общественной жизни и вносят значимый вклад в развитие любимой страны. На этот раз они сочинили стихотворение и сделали видеопоздравление.

«Волонтеры, Гвардия, студенты

Вас поздравляют и мы едины.

Мы любим и уважаем президента,

Мы верим в Вас и мы непобедимы!», — такими словами ребята завершили видеопоздравление.

Местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Подольске ведет свою деятельность с 2016 года. Его ряды насчитывают более 5 тысяч человек. На протяжении всего времени ребята завоевывают призовые места на всевозможных соревнованиях как регионального, так и федерального уровня. Ко дню рождения путина они подготовили поздравление.

«Мы, юное поколение нашей страны, каждый день ощущаем Вашу поддержку, заботу о будущем России. Особую благодарность мы хотим выразить за Ваше внимание к молодежи и, конечно же, за создание и всестороннюю поддержку Всероссийского движения Юнармия.

Искренне хотим пожелать Вам, Владимир Владимирович, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для вашей ответственной государственной деятельности», — сказали ребята.