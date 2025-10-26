«Волонтеры Подмосковья» в Клину помогли жителям Курского приграничья

В Клинском пункте временного размещения «Звонкие голоса» по приглашению Губернатора области А. Ю. Воробьева с 2022 года проживают жители ДНР, ЛНР, Курской и Брянской областей, вынужденно покинувшие свои дома. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Клинские волонтеры вместе с главой городского округа Клин Инной Федотовой побывали в ПВР в начале октября 2025 года и узнали потребности временных переселенцев. Вместе с Администрацией г/о Клин и меценатами Клина был организован сбор гуманитарной помощи. В итоге было сформировано 66 индивидуальных пакетов по конкретным просьбам семей. Каждый набор был именным, чтобы точно учесть пожелания и люди получили именно то, что заказывали. Взрослым и детям привезли одежду, пижамы, обувь, куртки необходимого размерного ряда, средства личной гигиены.

Вечером 24 октября «Волонтеры Подмосковья» передали жителям ПВР собранную гуманитарную помощь.

А для самых маленьких ребят, проживающих в пункте временного размещения, устроили сладкий праздник. В карамельном мастер-классе от клинской компании-производителя натуральных сладостей, приняли участие порядка 25 детей. В начале встречи им рассказали историю появления сахарных конфет в России, а потом дали поработать с карамелью своими руками. Все юные кондитеры приготовили свои первые леденцы на палочках и ушли с «вкусного» урока со сладкими подарками.

«29 октября в Подмосковье отмечается День волонтера — праздник самых активных и неравнодушных людей, тех, кто всегда готов творить Добрые Дела. В Клину мы вместе с волонтерами округа организовали Неделю Добрых Дел. Мы вместе собирали и еще продолжаем формировать гуманитарный груз для наших героев-участников СВО, плели маскировочные сети, проводили донорскую акцию по сбору крови. Сегодня наша помощь адресована жителям приграничных территорий, вынужденно покинувшим свои дома. Пусть тепло наших сердец и радость этого дня согревают каждого и дарят надежду!» — сказала глава городского округа Клин Инна Федотова.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.