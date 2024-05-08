Волонтеры Подмосковья поздравили ветеранов ДНР с наступающим Днем Победы

В Макеевке ДНР в преддверии празднования Дня Победы, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, волонтеры Московской области «Мы Вместе», фонд капитального ремонта Московской области и подрядные организации поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Они поздравили и поблагодарили фронтовиков, тружеников тыла, участников боевых действий, инвалидов и дети войны за Победу.

Героям подарили бытовую технику и электронику: микроволновые и газовые печи, мультиварки, стиральные машины и кондиционеры, бытовые товары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.