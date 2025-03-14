Волонтеры Одинцовского округа запустили акцию «Портрет ветерана»

Одинцовский молодежный центр совместно с движением «Волонтеры Подмосковья» запустили акцию «Портрет ветерана», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активисты муниципалитета вручили портрет ветерану Великой Отечественной войны Нине Ивановне Цеханович.

В годы Великой Отечественной войны Нина Ивановна была швеей. В 1944 году она окончила училище и по распределению попала в военную часть Второго Белорусского фронта в военторг. Вместе с частью начала передвигаться по линии фронта.

Нина Ивановна шила шинели для старшего офицерского состава. Из Белоруссии военная часть отправилась в Польшу, затем в Германию. Она прошла долгий путь вместе с нашими войсками, а День Победы встретила в немецком городе Штеттин. В 1951 году переехала вместе с мужем в Звенигород, где до самой пенсии работала в ателье по пошиву и ремонту одежды.

Волонтеры поблагодарили ветерана за ее самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, а также поздравили с прошедшим Международным женским днем.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.