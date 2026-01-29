Волонтеры очистили от снега детскую площадку «Космос» в Лотошине

В центре поселка Лотошино на улице Центральная, 27–29, волонтеры очистили от снега детскую игровую площадку «Космос». Добровольцы убрали снег возле качелей, лавочек и основных архитектурных элементов.

Сильный снегопад в Лотошине привел к тому, что даже недавно очищенные коммунальными службами территории вновь покрылись сугробами высотой до 30 сантиметров. Волонтер Семен Воронков рассказал, что добровольцы третий день подряд помогают коммунальщикам устранять последствия снегопада. Они берут на себя уборку детских площадок, парковок и входов в подъезды многоквартирных домов — участков, где можно обойтись без спецтехники.

Волонтеры планируют продолжать работу по уборке снега в Лотошине как минимум до конца недели. По состоянию на 12:30 снегопад в муниципальном округе Лотошино продолжается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.