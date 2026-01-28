сегодня в 14:46

Волонтеры очистили от снега детскую площадку и двор на улице Калинина в Лотошино

Волонтеры из Лотошино 28 января убрали снег с детской площадки и придомовой территории у дома №1 на улице Калинина.

В Лотошино волонтеры очистили от снега подъезды многоквартирного дома №1 на улице Калинина и расположенную рядом детскую площадку. Для доступа к площадке добровольцам пришлось самостоятельно прокладывать проход через сугробы.

Волонтер Евгений Ядрихинский рассказал, что таким образом добровольцы решили поддержать коммунальные службы, которые не успевают убирать снег во всех дворах из-за обильных осадков. По его словам, сотрудники «Благоустройства» и Лотошинского ЖКХ регулярно очищают эту территорию, однако снегопады продолжаются, и уже на следующий день очищенные участки вновь оказываются занесены снегом.

Ядрихинский отметил, что волонтеры выходят на уборку ежедневно, уделяя особое внимание придомовым территориям, парковкам и детским площадкам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.