Волонтеры очищают от снега территории социальных объектов в Солнечногорске

В Солнечногорске около ста волонтеров вместе с городскими службами 28 января расчищают от снега территории социальных учреждений.

В Солнечногорске десятки добровольцев присоединились к акции по уборке снега на территориях социальных объектов. К инициативе подключились активисты «Молодой Гвардии», «Волонтеров Подмосковья» и молодежного центра «Подсолнух».

С раннего утра волонтеры очищают подъездные пути, дворы, детские площадки, а также территории школ и детских садов. Особое внимание уделено площадке у детского сада «Золотой ключик». В течение дня добровольцы планируют расчистить еще несколько важных адресов.

Общее число участников акции приближается к сотне. Волонтеры намерены работать весь день, чтобы помочь городу справиться с последствиями снегопада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.