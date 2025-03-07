Волонтеры-медики Серпуховского филиала поздравили активистов «Стерильность фронту»

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В преддверии Международного женского дня волонтеры-медики Серпуховского филиала Московского областного медицинского колледжа в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!» поздравили активистов движения «Стерильность фронту», передает пресс-служба партии.

Молодежь сделала яркие открытки и подготовила небольшой концерт. К поздравлениям присоединились директор Дворца культуры «Исток», организатор движения «Добрые руки», руководитель добро центра «Волонтеры культуры», председатель Общественной палаты Серпухова Павел Михайлюк, депутат окружного Совета Надежда Ерёмина, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Бутурлино отец Михаил, участники специальной военной операции Алексей и Павел.

Волонтерская организация «Стерильность фронту» занимается производством перевязочных материалов и необходимых вещей для госпиталей и военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.