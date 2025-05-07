Волонтеры Люберец очистили от мусора придомовую территорию у ветерана ВОВ

В преддверии 80-летия Великой Победы волонтеры городского округа Люберцы навестили ветерана ВОВ Ивана Георгиевича Новичихина и навели порядок на его придомовой территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ребята навели порядок во дворе дома, где проживает Иван Георгиевич Новичихин. Волонтеры убрали скопившийся мусор, тщательно очистили всю территорию вокруг дома и избавили участок от сорняков», — отметила начальник управления молодежной политики и развития добровольчества Наталья Канакова.

Ивану Новичихину было 17 лет, когда он получил повестку на фронт. Через восемь месяцев он стал пулеметчиком, его вместе с другими новобранцами направили на 3-й Прибалтийский фронт в пехоту. Под Псковом был серьезно ранен, полгода провел в госпитале. Затем были курсы радистов, 1-й Украинский фронт, штаб на границе с Польшей. Вскоре Ивана назначили помощником начальника радиостанции.

Радистом он прошел всю Польшу, Германию, Чехословакию, Венгрию, Австрию. Имеет множество наград, среди которых медаль «За отвагу», орден Отечественной войны I степени.

После войны Иван Георгиевич преподавал в школе физику, математику и астрономию.

«Мы никогда не забудем, что благодаря нашим ветеранам мы сейчас живем!» — добавила Наталья Канакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.