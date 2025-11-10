сегодня в 19:00

Волонтеры из Жуковского вошли в число 100 победителей конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья»

С 14 по 15 ноября в Жуковском пройдет образовательный интенсив, в котором примут участие 100 самых ярких, инициативных и харизматичных активистов, отобранных экспертной комиссией в конкурсе амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Из Жуковского в число амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья» вошли: Алексей Петришин, Валерия Федченко и Екатерина Дмитриевская.

Ребят будут обучать навыкам коммуникации, организации мероприятий и продвижения волонтерских инициатив.

После обучения амбассадоры будут продвигать эти инициативы среди учеников школ своих муниципалитетов.

19 октября в каждом муниципалитете Московской области прошел внутренний отбор конкурса амбассадоров «Волонтеры Подмосковья» среди представителей волонтерских организаций.

По окончании этого этапа были отобраны 200 человек, которые приняли участие в региональном этапе. Там активисты разобрали кейсы по актуальным вызовам в сфере добровольчества и провели открытые уроки для членов конкурсной комиссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.