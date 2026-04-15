Волонтеры Богородского округа передали корм приюту

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Богородский» 14 апреля посетили Ногинский муниципальный приют для животных и передали корм для его подопечных. Благотворительная акция прошла в рамках Декады милосердия к празднику Пасхи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию «Твоему четвероногому другу» организовали сотрудники центра социального обслуживания. Они навестили Ногинский муниципальный приют — единственный муниципальный приют в Московской области, где содержится более 500 собак.

Волонтеры пообщались с животными и передали учреждению необходимый запас корма. В приюте поблагодарили участников акции за помощь и внимание к подопечным.

«Такая, казалось бы, простая помощь имеет огромное значение для тех, кто ждет своего человека. Пусть этот пример станет напоминанием о том, что милосердие не знает границ и распространяется на всех, кто нуждается в любви, даже на братьев наших меньших», — подчеркнули волонтеры.

Организаторы отметили, что подобные инициативы помогают привлечь внимание к проблеме бездомных животных и поддержать работу приюта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.