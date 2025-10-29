Волонтерский штаб в Дубне объединяет уже почти 500 активных добровольцев

За пять лет работы штаб «Волонтеры Подмосковья» в Дубне объединил 412 активных добровольцев. За год они приняли участие почти в 200 мероприятиях различного формата, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Дубне волонтеры — неизменные помощники в проведении как масштабных всероссийских спортивных соревнований и праздновании Дня рождения города, так и камерных дней двора. Они разливают горячий чай у крещенской проруби, раздают мороженое детям, помогают семьям участников СВО, красят скамейки на набережной, сажают цветы у Дома ветеранов и грузят коробки с гуманитарной помощью.

Среди наиболее значимых событий 2025 года с их участием — костюмированное шествие в рамках празднования Дня города «О! Карнавал!», футбол-шоу, спортивные мероприятия: «Николов Перевоз» и «Полумарафон Большая Волга».

«Также в нашем городе ежедневно волонтерские организации оказывают помощь участникам специальной военной операции. Это мощная поддержка фронту, жителям приграничных территорий и новых республик! Это колоссальная работа, которую мы все ценим», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Волонтерское движение в Дубне начиналось в год пандемии в 2020 году — тогда неравнодушные жители стали активно помогать врачам, пожилым людям и всем, кто нуждался в поддержке. Весной того же года всех добровольцев объединили в движение «Волонтеры Подмосковья».

Для Дмитрия Шангина помощь — привычное дело. В семье — приглядывает за младшими. Говорит — люблю детей, а они — меня. «Буквально недавно я ходил на волонтерство. Меня одели в костюм тигренка и мы пошли играть с детьми», — рассказывает Дмитрий.

«Я стал волонтером, когда понял, что наши пушистые друзья очень нуждаются в помощи. Я всегда готов подарить им частичку своего тепла и любви, поэтому хожу помогать в приют при любой возможности», — длится Георгий Левин.

Ника Белинская волонтером стала в феврале 2025 года, по примеру старшего брата. «Совмещать учебу и добровольчество бывает трудновато, но я обязательно нахожу время, чтобы помогать другим», — говорит Ника.

Ко дню Добровольца Московской области двое волонтеров из Дубны — Ксения Марченко и Евдокия Большова были отмечены Благодарностью Губернатора региона за вклад в подготовку и проведение Международного музыкального конкурса «Интервидение». Также волонтеры из Дубны в октябре этого года одержали победу в финальной интеллектуальной игре «Самый умный! Самый добрый! Маршрут Добра», которая проводилась для активистов регионального движения. В качестве приза ребята получили подарочный сертификат номиналом 100 тыс. рублей, который будет направлен на развитие штаба в городе.

Штаб регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в Дубне работает на базе молодежного центра «Инициатива» (ул Академика Балдина, д. 2). Чтобы присоединиться к движению, нужно подойти в штаб и на месте заполнить заявку, а также принести согласие от родителей. Далее необходимо зарегистрироваться на платформах https://dobro.ru/ и https://volonter.mosreg.ru/. Узнавать все подробности о работе движения в Дубне, задавать вопросы можно через паблики https://t.me/vol_dubna и https://vk.com/vol_dubna.

Стать волонтером Подмосковья возможно с 14 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

Он поблагодарил всех подмосковных добровольцев, а также их наставников и родителей.

«Мы очень дорожим движением «Волонтеры Подмосковья». В нем уже 60 тыс. человек, но я думаю, это число гораздо больше в нашем многомиллионном регионе. Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют вокруг себя других», — добавил глава региона.