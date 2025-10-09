сегодня в 11:35

Волонтеров Мытищ приглашают к участию в конкурсе лидеров добровольческого движения

Стартовал конкурсный отбор лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Инициатива направлена на поиск и поддержку активных граждан, готовых стать амбассадорами волонтерского движения в своих муниципалитетах, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Основная цель конкурса заключается в привлечении внимания общественности к важности добровольческой деятельности и формировании широкой сети активистов, охватывающей всю территорию Московской области. Из сотен претендентов экспертное жюри отберет 100 самых ярких и инициативных волонтеров, которые пройдут специальное обучение.

Конкурсный отбор будет проходить в несколько этапов.

До 16 октября все желающие могут подать заявку через волонтерский штаб своего муниципалитета.

Контакты местных штабов доступны в специальном чат-боте @VolunteersMosRegion_bot — достаточно выбрать свой населенный пункт в меню.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.