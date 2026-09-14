Волонтер СВО и спортсмен Зарубин посетил кадетский корпус в Солнечногорске

Волонтер СВО и чемпион по смешанным единоборствам Александр Зарубин встретился с кадетами Радумльского лицея-интерната в Солнечногорске, оценил результаты ремонта и обсудил дальнейшее развитие учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтер СВО, общественный деятель, чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин 11 сентября посетил кадетский корпус Радумльского лицея-интерната в городском округе Солнечногорск. Он пообщался с воспитанниками, осмотрел обновленную инфраструктуру и обсудил с руководством учебного заведения совместные мероприятия.

Зарубин посетил учебные кабинеты, баскетбольную и футбольную площадки, спортивную площадку и полосу препятствий. Затем он встретился с директором Радумльского кадетского корпуса, депутатом совета депутатов от фракции «Единая Россия» Владимиром Красиным и педагогами.

«Всегда приятно общаться с молодежью, которая имеет правильные ценности, взгляды на жизнь и принципы. У меня появилась идея провести с кадетами целый день, побыть на их месте, надеть форму и прожить день по их расписанию. Еще обязательно проведу тут тренировку. Будем помогать ребятам развиваться и достигать целей», — отметил Александр Зарубин.

Предложения руководства и педагогов по итогам встречи включат в «Народную программу». Зарубин планирует вновь приехать в кадетский корпус, чтобы провести тренировку по рукопашному бою и мастер-классы для воспитанников.

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