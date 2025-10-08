В полуфинале Московского областного конкурса «Женщина — Герой 2025» выступила учительница из Серпухова Екатерина Егорова. Ее супруг, Александр, с 2022 года служит ефрейтором в зоне СВО, защищая страну. На конкурсе Екатерина представила музыкальную композицию, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Екатерина не только воспитывает детей в школе, она возглавляет волонтерское движение «Территория Z», созданное женами мобилизованных, чтобы поддерживать семьи военнослужащих.

За свою активную гражданскую позицию и помощь фронту Екатерина была награждена медалью. Ее сила духа — настоящий пример мужества и любви к Родине.

Конкурс проходит по инициативе депутата Госдумы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергея Колунова при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Цель конкурса заключается в подчеркивании красоты, силы духа и уверенности российских женщин, которые, несмотря на любые трудности, хранят домашний очаг, заботятся о близких людях и занимаются воспитанием детей. Девиз конкурса выбран символичным: «Сила женщины — сила России».

Торжественный финал состоится 30 ноября 2025 года, в День матери, на площадке Музея Победы на Поклонной горе.

Председателем жюри в финале выступит заслуженный артист России SHAMAN, а поименный состав жюри будет объявлен позднее.

