Войска национальной гвардии поздравили в Ступине

С профессиональным праздником и юбилеем личный состав и ветеранов Росгвардии поздравил глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«Благодаря вашему профессионализму, ответственности и готовности действовать в любой ситуации обеспечивается правопорядок, предотвращаются правонарушения, защищаются жизни и спокойствие наших жителей. Вы продолжаете лучшие традиции службы, проявляете мужество, выдержку и преданность долгу. Ваша работа требует высокой самоотдачи и заслуживает глубокого уважения. Искренне благодарю вас за службу и вклад в безопасность городского округа Ступино», — сказал руководитель муниципалитета.

К поздравлению присоединились председатель местного Совета депутатов Александр Сухачев и начальник Ступинского отдела вневедомственной охраны Андрей Вронский.

«Хочется пожелать вам успехов в вашей непростой трудовой деятельности, которая ежедневно сопряжена с риском. Вы — люди в погонах, вы выбрали эту профессию по душе. Поэтому главное, чтобы вы всегда были целы, живы и здоровы. Крепкого семейного благополучия и успехов во всем! „, — сказал Александр Сухачев.

Лучшие сотрудники Росгвардии были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами.

Творческим подарком для гостей мероприятия стало выступление артистов Ступинской филармонии и Дворца культуры. Вокальные номера создали праздничную атмосферу и стали ярким завершением торжественной части.

Праздник учрежден Указом Президента России и символизирует признание важной роли Росгвардии в обеспечении безопасности государства и граждан. Сегодня в ее составе — войска национальной гвардии, подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, а также специальные подразделения СОБР и ОМОН.

В городском округе Ступино Росгвардия представлена подразделениями вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной службы. Под надежной защитой сотрудников находятся более 600 объектов, свыше 1000 квартир и домов, а также все социальные учреждения — школы, детские сады, дома культуры и другие важные объекты.

