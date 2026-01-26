Войдут в реестр запрещенной информации: кому выгоден запрет сайтов с ГДЗ

Прежде всего законопроект о запрете ГДЗ направлен на защиту интересов учащихся и преподавателей, стимулирование самостоятельного освоения материала и борьбу с нарушениями академической честности, сообщила РИАМО член коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика», член адвокатской палаты Ленобласти Екатерина Бондаренко.

Ранее стало известно, что в России хотят приравнять ГДЗ и ответы для ЕГЭ к наркотикам, суициду и экстремизму. Министерство просвещения разработало законопроект, который позволит упростить блокировку интернет-ресурсов с готовыми домашними заданиями, а также ответами к ОГЭ и ЕГЭ. Согласно инициативе, такие сайты можно будет включать в реестр запрещенной информации.

«Принятие законопроекта должно способствовать повышению уровня подготовки учеников и улучшению результатов учебных достижений», — заявила Бондаренко.

Также адвокат отметила, что запретить могут любые материалы, содержащие готовые ответы, решения и подсказки к учебным заданиям, включая прошлые варианты вступительных испытаний, проверочных работ и олимпиад.

«Ресурсы, нарушающие требования закона, будут незамедлительно заблокированы провайдерами связи. За повторные нарушения предусматривается административная ответственность для владельцев сайтов», — отметила адвокат.

То есть, по словам юриста, ответственность для детей, использующих ГДЗ, и их родителей не предусмотрена. Однако законопроект еще в стадии разработки, и перечень тех, кто может понести наказание, могут расширить.

