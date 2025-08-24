Военный прокурор провел прием раненых в госпитале Вишневского

Военный прокурор 98-й гарнизонной военной прокуратуры Константин Кольцов организовал совместный личный прием для военнослужащих, находящихся на лечении и реабилитации. К мероприятию также присоединились начальник управления кадров прокуратуры Московской области Юрий Власов и городской прокурор Сергиева Посада Игорь Фокин, сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры.

Прием проходил в филиале № 5 Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского» Министерства обороны РФ.

В ходе приема граждане обращались по темам, связанным с оформлением социальных гарантий и льгот, а также с получением выплат на федеральном и региональном уровнях.

Всем заявителям были предоставлены исчерпывающие консультации и разъяснения. По тем вопросам, которые потребовали вмешательства органов прокуратуры, были начаты проверки.