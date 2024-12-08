Военные модернизировали трофейный дрон «Баба Яга» и назвали его «тетей Верой»

Российские военные из подразделения БПЛА группировки войск «Центр» провели модернизацию трофейного украинского дрона «Баба Яга», а затем ему дали новое имя — «тетя Вера», сообщает РИА Новости .

«Вся уникальность данного дрона составляет 4 FPV-дрона на четырех лучах с четырьмя двигателями, по их одновременным управлением. Также используя при этом аналоговое управление для уменьшения воздействия средств РЭБ противника», — пояснил младший сержант, старший оператор подразделения беспилотников Владимир Суечбакиев.

По его словам, за тяжелым дроном российские военные охотились целенаправленно. В один из боевых выходов операторам при помощи дрона DJI mavic удалось сбить винты украинскому аппарату, поэтому тяжелый беспилотник доставили в подразделение почти без повреждений.

Собеседник уточнил, что квадрокоптеры ВС РФ планируют использовать для доставки боеприпасов и провизии, для минирования, а еще как ретранслятор и доставщик FPV-дронов на позиции противника.

Военный рассказал, что «тетя Вера» с грузоподъемностью от 5 до 20 кг может перенести от четырех до шести FPV-дронов на расстояние от 15 до 20 км. У беспилотника повышенная бесшумность, а из-за меньшей теплоотдачи он малозаметен для тепловизоров. Его компоненты недорогие и доступные, поэтому бойцы могут проводить доработку и модернизацию.