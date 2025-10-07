Военно-спортивный праздник прошел на аэродроме Чехова

сегодня в 11:27

В муниципальном округе Чехов на территории Московского городского аэроклуба ДОСААФ России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 104-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Каприна. В числе участников были представители ветеранских и молодежных организаций, курсанты, сотрудники ДОСААФ и родственники героя.

С приветственным словом выступил директор Департамента авиации ДОСААФ генерал-майор Сергей Румянцев, подчеркнув, что выдающиеся заслуги и морально-волевые качества Дмитрия Каприна продолжают служить примером для воспитания будущих защитников Родины.

Главным событием праздника стали первые парашютные прыжки курсантов Тверского суворовского военного училища в рамках программы «Суворовский десант» — совместного проекта Министерства обороны РФ и ДОСААФ России. В нем участвуют воспитанники шести суворовских училищ из разных регионов страны.

Директор Московского городского аэроклуба Сусанна Фириджанова отметила, что аэродром Волосово и Учебный центр имени Дмитрия Каприна становятся для суворовцев местом проверки характера и силы духа.

Завершился праздник уроком мужества и показательными прыжками. Парашютисты в небе с большими флагами России, ДОСААФ и ВДВ стали символом преемственности и сохранения традиций мужества и доблести.