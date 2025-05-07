Военно-патриотическая эстафета состоялась в Химках

Стадион спортивного комплекса «Марфино» в Мытищах стал настоящим военно-спортивным полигон. Инструкторы центра физической культуры и спорта организовали для школьников сельских территорий округа военно-патриотическую эстафету, в которой участники испытали свои силы в условиях, максимально приближенных к боевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа соревнований держала в напряжении всех зрителей и включала в себя стрельбу из трех видов оружия, метание учебной гранаты, преодоление полосы препятствий, спасение «раненого» товарища. И все это под грохот взрывпакетов и завесу дыма.

Старшеклассники Марфинской школы показали отличную физическую подготовку и умение работать в команде, быстро принимать решения и действовать слаженно. Участие в подобных мероприятиях становится не только увлекательным опытом, но и важным этапом в жизни каждого молодого человека, формируя из них настоящих граждан своей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.