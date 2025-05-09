сегодня в 10:59

Военная техника появилась на Красной площади в Москве

Военная техника заезжает на Красную площадь на праздничном параде в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно во главе колонны — легендарный советский танк Т-34. Всего участвуют 183 единицы техники, включая современную.

Парад Победы начался в Москве в 10:00. Открыли его вносом Знамени Победы. Принял парад министр обороны РФ Андрей Белоусов. Торжественную речь произнес глава государства Владимир Путин. Он поздравил участников парада и ветеранов с 80-летием Победы.

В мероприятии принимает участие свыше 11,5 тыс. военных ВС РФ, ФСБ, Росгвардии, зарубежных армий и т. д. Также торжественным маршем прошли участники СВО.

На трибунах собрались представители власти РФ, ветераны ВОВ и зарубежные гости, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо.