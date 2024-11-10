Водитель автобуса Мострансавто из Домодедово помог пассажиру, которому стало плохо

Андрей Бирюков, водитель автобуса, выполнял очередной рейс по маршруту № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», он только отъехал от станции метро, как услышал раздавшиеся в салоне крики, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Домодедово.

На ближайшей остановке сотрудник принял необходимые меры, чтобы исключить самопроизвольное движение автобуса, и вошел в салон.

«Я увидел, что одному из пассажиров, сидящему в кресле, стало нехорошо, по разным признакам было похоже, у мужчины случился эпилептический припадок. Я быстро оценил ситуацию, вызвал скорую, сообщил в диспетчерскую о случившемся и остался рядом с пассажиром. Он не потерял сознание, мы разговаривали, я старался его поддержать», — вспоминает водитель автобуса Андрей Бирюков.

Карета скорой помощи приехала на место быстро. Пассажир самостоятельно сел в машину скорой, а водитель продолжил работу на маршруте. Все пассажиры отнеслись к происходящему с пониманием, они вышли на остановку и следующий по маршруту автобус забрал их.

Андрей Бирюков работает в МАП № 3 г. Домодедово с 2023 года, права категории D получил в 1986 году.

Ранее сообщалось, что автобусы, которые доставляли людей в пункты временного размещения, отправили в Курск из Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Жителей сопровождали медики, работники Минсоцразвития и ГАИ региона.