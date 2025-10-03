Во всех школах ХМАО ввели запрет на ношение хиджабов и никабов

В школах Ханты-Мансийского автономного округа ввели запрет на ношение хиджабов и никабов. Во всех учебных заведениях округа приняты соответствующие внутренние документы, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент образования региона.

Все 303 школы автономно приняли данное решение, учитывая позицию родительских комитетов и общественное мнение. Помимо хиджабов, ограничение распространяется и на другие головные уборы, в том числе платки и шапки.

Перед зачислением детей в образовательное учреждение родители в обязательном порядке ознакамливаются с установленными требованиями. В случае несогласия с правилами предусмотрена возможность перехода на домашнее обучение, сообщили представители власти.

ХМАО стал вторым субъектом РФ, где введено подобное ограничение. Ранее аналогичный запрет на ношение никабов и хиджабов был введен во Владимирской области.

Ранее РИАМО в большом материале рассказал, чем отличаются между собой такие предметы женской одежды, как хиджаб, никаб и паранджа.

