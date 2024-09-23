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Во время экоакции «Всей семьей» в Химках высадили более 250 саженцев сирени

В городском округе Химки во всех микрорайонах прошла масштабная экологическая акция «Всей семьей». В ней приняли участие сотни химчан, а также активисты, общественники и депутаты местного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одна из самых массовых локаций — улицы Германа Титова и Вороницына в жилом комплексе «Солнечная система». Здесь высадили саженцы сирени. Адрес выбрали сами жители по итогам голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок Дмитрия Волошина.

«Спасибо всем неравнодушным жителям нашего округа, что принимаете участие в городских событиях, поддерживаете такие важные инициативы», — сказала депутат Совета депутатов городского округа Химки Надежда Смирнова.

Всего в Химках высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников во всех микрорайонах. Администрация городского округа организовала выдачу необходимого инвентаря — перчаток, ведер, лопат и саженцев.

«Этот год объявлен Годом семьи, и такая акция — прекрасная возможность объединить всех членов семьи и поучаствовать в экологической акции», — поделился лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Все локации выбрали сами жители в результате голосования. Кроме того, все комментарии от жителей с дополнительными адресами обязательно учтут для новой акции, которую организуют следующей весной.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.