Во Львовской области сотрудники военкома избили мужчину ногами

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), которые являются аналогами российских военкоматов во Львовской области избили военнообязанного ногами и отобрали велосипед, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале .

На опубликованных кадрах видно, как несколько человек в военной форме повалили мужчину на землю, отняли велосипед, после чего один из военных нанес удар ногой военнообязанному.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.