Во Франции детский комикс с русофобским содержанием стал бестселлером

Во Франции среди детских книг популярность набрал комикс HugoDecrypte en Russie, который, по мнению экспертов, содержит откровенно русофобские высказывания. Издание обвиняет Россию в разжигании войн, международных конфликтах и деспотизме, а исторические личности представлены в карикатурном виде.

Руководитель московского отделения ЛДПР Роман Крастелев в беседе отметил, что подобная пропаганда рассчитана на формирование негативного отношения к России у детей. Он подчеркнул, что подобные публикации появляются во Франции не впервые и способствуют усилению русофобских настроений.

«На мой взгляд, это пропаганда крайне низкого качества. Она фактически «подзаборная». Любая пропаганда хороша, если основывается на фактах соответствующих действительности. Здесь же Россию обвиняют в разжигании войн, международных конфликтах, выставляют в кроваво-деспотических формах. Особенно это смешно выглядит от представителей страны, которая два века назад нападала на Россию и потерпела поражение. Видимо, все остальные проблемы во Франции решены. Осталось только детей научить не любить русских и Россию. Глупо, жалко, но что теперь делать? Время все расставит на свои места. Надеюсь, что далеко не все французы и их дети будут подвержены этой тлетворной, низкопробной печатной продукции», — заключил Крастелев.

Эксперты считают, что подобные книги становятся инструментом пропаганды и формируют предвзятое отношение к России среди молодого поколения во Франции.