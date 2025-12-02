Во Франции детский комикс с русофобским содержанием стал бестселлером
Детский комикс с антироссийским содержанием HugoDecrypte en Russie занял лидирующие позиции по продажам на Amazon France. Руководитель московского отделения ЛДПР Роман Крастелев назвал издание примером низкопробной пропаганды, сообщает RuNews24.ru.
Во Франции среди детских книг популярность набрал комикс HugoDecrypte en Russie, который, по мнению экспертов, содержит откровенно русофобские высказывания. Издание обвиняет Россию в разжигании войн, международных конфликтах и деспотизме, а исторические личности представлены в карикатурном виде.
Руководитель московского отделения ЛДПР Роман Крастелев в беседе отметил, что подобная пропаганда рассчитана на формирование негативного отношения к России у детей. Он подчеркнул, что подобные публикации появляются во Франции не впервые и способствуют усилению русофобских настроений.
«На мой взгляд, это пропаганда крайне низкого качества. Она фактически «подзаборная». Любая пропаганда хороша, если основывается на фактах соответствующих действительности. Здесь же Россию обвиняют в разжигании войн, международных конфликтах, выставляют в кроваво-деспотических формах. Особенно это смешно выглядит от представителей страны, которая два века назад нападала на Россию и потерпела поражение. Видимо, все остальные проблемы во Франции решены. Осталось только детей научить не любить русских и Россию. Глупо, жалко, но что теперь делать? Время все расставит на свои места. Надеюсь, что далеко не все французы и их дети будут подвержены этой тлетворной, низкопробной печатной продукции», — заключил Крастелев.
Эксперты считают, что подобные книги становятся инструментом пропаганды и формируют предвзятое отношение к России среди молодого поколения во Франции.