Во Франции чеченца обвинили в подготовке теракта к Олимпиаде-2024

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PNAT: во Франции 18-летнего выходца из Чечни обвинили в подготовке теракта к ОИ

Восемнадцатилетнему выходцу из Чеченской Республики предъявили обвинения в подготовке теракта на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене во время футбольных матчей в рамках Олимпиады-2024 во Франции, сообщает РИА Новости .

«Молодой человек был взят под стражу, ему предъявили обвинения в сотрудничестве с террористической организацией», — пишет агентство «Франс Пресс» (AFP) со ссылкой на антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

Молодого человека задержали 22 мая. Во Францию он прибыл вместе с родителями в 2023 году. Будучи приверженным идеологии «Исламского государства»* чеченец готовил террористический акт на стадионе Geoffroy-Guichard, где с 24 по 31 июля пройдут 6 футбольных матчей.

На телефоне и компьютере задержанного обнаружили фото и видео стадиона. Обвиняемый отрицает все обвинения, однако признал факт разговоров с представителями «ИГ»* в приложениях для обмена зашифрованными сообщениями.

В конце марта спецслужбы Франции порекомендовали властям страны отказаться от торжественного открытия Олимпийских игр в Париже. Силовики опасаются акций террористов-одиночек или терактов членов «спящих ячеек».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа текущего года во Франции.

*террористическая организация, запрещена в России.