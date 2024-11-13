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Во дворах Клина устанавливают теннисные столы по просьбам жителей

Благоустройство во дворах городского округа Клин в целом завершено, об этом на плановом совещании у Главы городского округа Клин Алены Дмитриевны Сокольской сообщила заместитель главы по вопросам благоустройства Марина Белехова.

Она уточнила, что за летний сезон в г. о.Клин модернизировали 10 детских и одну спортивную площадку в городской черте Клина и на селе- в пос. Шевляково, пос. Чайковского, дер.Малеевка, р. пос. Решетниково и военном городке Клин-9. При этом теплая, сухая затяжная осень позволяет проводить работы по благоустройству в рамках исполнения наказов жителей.

Так, теннисные столы установлены по многочисленным обращениям жителей по следующим адресам: 1) ул. К.Маркса, д. 88А 2) г. Высоковск ул. Текстильная, д. 9 3) пос. Решоткино, у здания клуба.

Благоустройство данной территории будет продолжено в 2025 году, уточнила Марина Белехова.

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