Внук писателя Алексея Толстого попал в реестр иноагентов

Минюст расширил список иноагентов, добавив туда четверых физлиц и один проект, следует из данных на сайте ведомства.

В том числе с список попал российский филолог и историк Иван Толстой*. Это внук писателя Алексея Толстого и брат телеведущей и писательницы Татьяны Толстой. Минюст указывает, что мужчина распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях, выступал против СВО, принимал участие в распространении материалов иноагентов и сотрудничал с организацией, признанной в РФ нежелательной.

По данным ведомства, Иван Толстой проживает за пределами РФ.

Также в реестр иноагентов внесены электоральный эксперт Роман Удот*, Василий Матенов*, общественный деятель Ризван Кубакаев* и активистка Лилия Вежеватова*. Все они распространяли фейки о решениях российских властей, выступали против СВО и участвовали в распространении материалов иноагентов.

Кроме того, в реестре иноагентов по тем же причинам оказался проект «Татар Шурасы»*. Вдобавок ко всему он призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Его создателем является иноагент.

*Признаны иноагентами в РФ.

