сегодня в 14:16

Внедрение программы ускоренного обучения в начальной школе обсудили в Подмосковье

В корпоративном университете Подмосковья прошла региональная научно-практическая конференция, посвященная проекту «Эффективная начальная школа». Эксперты и представители школ обсудили успехи и стратегии развития инновационной модели образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Проект предлагает уникальную программу, позволяющую ученикам освоить курс начального образования всего за три года. Это достигается благодаря индивидуальному учебному плану и учету личных образовательных траекторий каждого ребенка.

Заведующая кафедрой естественно-математических дисциплин КУРО Роза Мошнина выступила с докладом, в котором подчеркнула важность оценки результатов обучения и критерии приема детей в классы ускоренного обучения.

В рамках конференции участники поделились результатами своей работы и лучшими практиками. Особое внимание было уделено методам и приемам работы с учащимися, способам повышения их интереса к учебному процессу, а также особенностям проведения тематических недель и ключевых мероприятий проекта.

Педагоги представили модели современного урока, методологию курса «Мир деятельности», и обсудили организацию проектно-исследовательских работ. Также были затронуты темы развития коммуникативной культуры и использования интерактивных игр для стимулирования мотивации и активности учеников.

Конференция стала площадкой для обмена опытом и идеями, направленными на улучшение качества образования и удовлетворенности родителей результатами ускоренного обучения их детей в начальной школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.