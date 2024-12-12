«Вложили душу и эмоции»: россияне стали чаще дарить DIY-подарки

В отличие от покупных подарков, сделанные вручную вещи несут особую энергетику. Это не просто предмет — это история, отражение ваших эмоций, времени и усилий. Такой подарок уникален — именно это делает его ценным. В эпоху массового производства, когда почти все можно заказать онлайн, ощущение эксклюзивности становится редкостью.

«Представьте, вы получаете свечу, сделанную вручную, или альбом с фотографиями, оформленный в стиле скрапбукинг. Вы понимаете, что человек думал о вас в процессе создания, вкладывал душу в каждую деталь. Покупной подарок, даже дорогой, не сможет передать тех эмоций, что идут вместе с вещью, созданной специально для вас», — объяснил Кекеберов.

К тому же, по словам эксперта, создание подарка своими руками может быть гораздо более бюджетным вариантом. Это не значит, что он дешевле в своей ценности — напротив, он говорит о том, что ценность заключается не в материале, а в самом акте дарения.

«Процесс создания подарка улучшает эмоциональное состояние самого дарителя. Рукоделие помогает расслабиться, снять стресс и сосредоточиться на позитивных мыслях. А момент вручения становится по-настоящему трогательным, потому что вы дарите не только подарок, но и частичку себя», — добавил преподаватель по созданию креативных подарков.

Получатель же чаще всего испытывает двойной заряд эмоций: радость от того, что о нем думали, и удивление от того, как это выражено. Такой подарок всегда вызывает искреннюю улыбку и становится особенным моментом в воспоминаниях.

«Главное — не переживать, что подарок не идеален. В этом и есть его прелесть. Легкая небрежность или несовершенство только подчёркивают, что он сделан человеком, а не машиной. DIY-подарки — это не просто тренд. Это возвращение к искренности, эмоциональной связи и желанию дарить радость от сердца. Ведь в итоге важны не вещи, а чувства, которые мы через них передаем», — заключил Кекеберов.