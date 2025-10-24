Власти опровергли отстрел «енотов-захватчиков» в России

сегодня в 17:53

В Краснодарском крае не объявлялся массовый отстрел енотов, заявили в региональном Минприроды. Таким образом в ведомстве прокомментировали новости о том, что на Кубани якобы начнут уничтожать этих млекопитающих из-за сверхчисленности, сообщает ТАСС .

В Краснодарском крае популяция енотов стабильна и составляет 7 тысяч особей. Отстрел животных проводиться не будет, заверили в министерстве природы.

Ранее Mash сообщал, что в Краснодарском крае якобы начнут отстреливать енотов. Утверждалось, что животные нарушили баланс экосистемы и стали причиной многих проблем — они поедают других животных, переносят болезни, уничтожают посевы и громят дачные участки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.