сегодня в 11:52

Власти ограничат доступ к карьерам под Выборгом из-за взрывных работ

В Выборгском районе с 9 по 13 ноября пройдут плановые взрывные работы в карьерах Каменногорского поселения. На это время власти введут ограничения, сообщает rosbalt.ru .

Работы на промышленных площадках будут проводить ежедневно с 10:00 до 17:00. Местная администрация предупредила жителей о потенциальной опасности.

На время работ вокруг карьеров установят опасную зону радиусом 700 метров. Власти запретят людям находиться на промплощадках и в опасной зоне, а автомобилям — проезжать по этой территории до окончания работ.

Администрация попросила жителей не паниковать: все работы стандартные, их запланировали заранее. Водителям и местным жителям рекомендовали заблаговременно выбирать альтернативные маршруты.

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