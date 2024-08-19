Власти Москвы рассказали о создании спорткластера и зоны отдыха в пойме Котловки
Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина
Спортивный кластер и зону отдыха создают в пойме реки Котловки на юго-западе столицы. Работы планируется завершить к концу августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В будущем спорткластере уже есть где играть в баскетбол и настольный теннис. Сделали всесезонное полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.
В настоящее время специалисты создают воркаут-городок и полосу препятствий. Также здесь откроют бесплатный пункт проката спортинвентаря.
В столичном районе Котловка проживает свыше 65 тыс. человек, поэтому новое общественное пространство будет пользоваться популярностью. Тут уже благоустроены сквер и спорткластер на Нагорном бульваре, а также территории в долине рек Коршунихи и Котловки. Кроме того, обновляется и строится новая социальная инфраструктура.
В 2023 году возле реки Котловки прошли работы по обустройству парка «Сосенки» и обновлению площадки для отдыха и занятий спортом. В будущем запланировано продление пешеходного экомаршрута, проложенного от Нахимовского проспекта до Нагорного бульвара.