Власти Москвы назвали районы размещения круглогодичных ярмарок
В Москве определили, где разместятся круглогодичные ярмарки
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Мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале сообщил, что участники проекта «Активный гражданин» выбрали места для размещения 47 межрегиональных круглогодичных ярмарок.
По словам Собянина, теперь круглогодичные ярмарки будут располагаться в том числе в Бабушкинском, Дмитровском, Бескудниковском районах, а также в Зябликове, Савелках и Марьиной Роще.
«Всего в столице открыта 71 межрегиональная ярмарка. Внешний вид каждой отражает определенную тематику — это древнерусское зодчество, Крым, Средневековье, Япония. Всего таких стилей 10», — пояснил градоначальник.
Собянин также отметил, что на территории ярмарок для удобства посетителей оборудованы пешеходные дорожки, а также установлены лавочки и освещение.