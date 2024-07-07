Власти Москвы назвали районы размещения круглогодичных ярмарок

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале сообщил, что участники проекта «Активный гражданин» выбрали места для размещения 47 межрегиональных круглогодичных ярмарок.

По словам Собянина, теперь круглогодичные ярмарки будут располагаться в том числе в Бабушкинском, Дмитровском, Бескудниковском районах, а также в Зябликове, Савелках и Марьиной Роще.

«Всего в столице открыта 71 межрегиональная ярмарка. Внешний вид каждой отражает определенную тематику — это древнерусское зодчество, Крым, Средневековье, Япония. Всего таких стилей 10», — пояснил градоначальник.

Собянин также отметил, что на территории ярмарок для удобства посетителей оборудованы пешеходные дорожки, а также установлены лавочки и освещение.