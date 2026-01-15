Власти Калининградской области утвердили места для крещенских купаний

Власти Калининградской области утвердили перечень мест для проведения традиционных крещенских купаний 19 января 2026 года, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Купели подготовят на пяти различных локациях, где в целях безопасности верующих будет организовано дежурство спасателей и медиков.

Купания состоятся на территории купели храма Всех Святых, расположенного в Гусеве, а также в Гурьевском округе — на «Подворье на Хуторской» в Константиновке и в парке «Аистово».

Дополнительно будут работать две официальные площадки на водоеме в поселке Ровное (Гвардейский округ) и возле святого источника на улице Ленинградской в Черняховске.

Спасатели обратились к населению с просьбой принимать участие в крещенских купаниях исключительно в специально подготовленных и охраняемых местах, где гарантирована безопасность.

