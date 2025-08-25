Власти Ессентуков оправдались за солдата с флагом США на патриотическом баннере

Нашивка с флагом США, которую заметили на форме солдата на патриотическом баннере рядом со школой в Ессентуках, была нарисована неизвестным вручную. На макете, согласованном местными властями, не было такого «атрибута», сообщает Газета.ru со ссылкой на администрацию ставропольского города.

Местные чиновники рассказали, что баннер повесили в начале мая. Он находился на ограждении стройплощадки недалеко от новой школы. Растяжку заказывал застройщик — она была предварительно одобрена властями, но тогда на ней не было американской символики.

«Жители заметили на изображении воина флаг другого государства. Цвет чернил и неровность линий указывает на штриховку уже поверх готового полотна. На согласованном макете подобного атрибута не было», — сказали в администрации.

Сейчас полотно демонтировано, добавили власти Ессентуков.