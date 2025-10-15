Власти Балашихи оптимизируют работу коммунальщиков с Яндексом

Работу коммунальных служб в Балашихе намерены сделать более эффективной с помощью сервисов компании «Яндекс». Четырнадцатого октября во Дворце культуры «Балашиха» состоялась встреча, на которой присутствовали представители министерства региона по содержанию территорий и госжилнадзору, специалисты «Яндекса» и коммунальные службы со всего Подмосковья. Ключевой темой обсуждения стало представление нового продукта — «Яндекс Вектор».

Как пояснил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Никита Анашкин, основная цель «Яндекс Вектора» — сделать работу дворников и коммунальной техники более простой и организованной. Эта система дает возможность строить наиболее эффективные маршруты, следить за местоположением транспорта онлайн, а также контролировать отчеты по проделанной работе.

Никита Анашкин добавил, что на мероприятии также было презентовано новое решение на основе «Яндекс Смены». Оно призвано помочь коммунальным предприятиям оперативно находить работников для краткосрочных поручений, например, для уборки снега. На сегодня в системе зафиксировано порядка 80 тысяч исполнителей, которые готовы взяться за такую работу.

Руководитель продуктов для бизнеса «Яндекс GO» Сергей Бручкус акцентировал, что ранее подобные инициативы не воплощались в жизнь. Партнерство с Московской областью в таком виде — уникальный проект, у которого высокие шансы на положительный результат. Алгоритм работы сервиса похож на приложение для вызова такси: есть заказчик, который формирует задание, и исполнитель, который его выполняет. Но в данном случае речь идет о заданиях иного рода.

По мнению начальника управления ЖКХ Балашихи Юлии Смирновой, новый продукт окажет значительную поддержку городским коммунальным службам во время сильных снегопадов, когда возникает нехватка персонала. Управляющие компании получат возможность быстро закрыть потребность в кадрах, а жители — увидеть очищенные территории в сжатые сроки.

«Мы проанализировали обращения жителей на уборку снега за предыдущие 2 года и выявили топ адресов. Сейчас планируем проактивно уделять им особое внимание. При обильных снегопадах будут проводиться личные выезды на точки заместителей глав, руководителей МБУ и МЦУРа, чтобы ситуация находилась на круглосуточном контроле. На текущий момент средняя укомплектованность дворниками и механизаторами в регионе — 90%. В период интенсивной работы стараемся также максимально привлекать аутсорсинговые компании в целях усиления МБУ. Также уделяем особое внимание работоспособности коммунальной техники», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Никита Анашкин.

После презентации все представители коммунальных служб муниципальных образований имели возможность задать волнующие их вопросы и получить подробные ответы.