Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов поздравил жителей Подмосковья с Днем Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня наша страна отмечает День Государственного флага — этот праздник связан с историей и традициями нашей великой страны, он объединяет всех граждан, напоминая о наших общих ценностях и идеалах.

Флаг — символ отваги, героизма, мужества и мира. Он ⁣объединяет россиян в любви к Отечеству, гордости за героическое прошлое, трудовые и ратные победы.

В этот день традиционно в Подмосковье и во всех уголках нашей страны проходят торжественные шествия, праздничные ярмарки, уличные гуляния и патриотические мероприятия.

«Пусть в тяжелые моменты символ государства вселяет надежду и дает силы каждому гражданину нашей необъятной страны. Пусть каждый день он сияет и развевается под голубым небом, напоминая о том, что мы патриоты своей страны», — сказал Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.