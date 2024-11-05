Владимир Жук передал сладости в пункт временного размещения Ленинского округа

Депутат Московской областной Думы Владимир Жук и волонтеры «Молодой гвардии Единой России» посетили благотворительный «Православный социально-реабилитационный центр Тихвинской Иконы Божией Матери», расположенный в поселке Измайлово Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципального образования.

Центр является важной площадкой для социальной поддержки. Сейчас Православный социально-реабилитационный центр Тихвинской Иконы Божией Матери, под руководством Людмилы Саратовцевой, принимает семьи беженцев из Курской области, оказывая им необходимую помощь и поддержку.

«Мы привезли сюда не просто помощь, а частичку уюта и веры в добро. Эти простые, но искренние жесты показывают: наш народ всегда объединяется в непростые времена», — сказал Владимир Жук.

Депутат Мособлдумы привез в центр коробки и пакеты с народными сладостями: пастилой, пряниками, мармеладом, пахлавой, зефиром, леденцами, баранками и сушками. А волонтеры дополнительно приготовили блины для гостей центра.

В Ленинском городском округе постоянные пункты приема гуманитарной помощи работают на базе всех территориальных отделов администрации Ленинского городского округа, а также в здании кинотеатра «Искра», в помещении муниципального учреждения по работе с молодежью «Энергия» и в ряде других территорий округа. В них можно принести помощь как для участников специальной военной операции, так и для жителей Курской области.

Ранее в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек. Из них 681 — дети.

Автобусы, которые доставляли людей в пункты временного размещения, отправили в Курск из Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Жителей сопровождали медики, работники Минсоцразвития и ГАИ региона.