Глава городского округа Люберцы Владимир Волков исполнил желания детей из приемной семьи в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Он снял шарик, который подписали Нина и Никита Богомол, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Шарик с желаниями Нины и Никиты Богомол снял с традиционной „Ёлки желаний“. Нина попросила у Деда Мороза гибкое пианино, а ее братишка — железную дорогу», — рассказал Владимир Волков.

Он отметил, что приемная семья, в которой воспитываются дети, приехала в Люберцы из Херсонской области в мае 2023 года. Сейчас мама Анжела Юрьевна работает младшим воспитателем в дошкольном отделении гимназии № 56, малыши ходят в этот же садик.

«Искренне желаю Нине, Никите и их маме здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго в Новом году», — добавил Владимир Волков.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» была инициирована партией «Единая Россия» в 2018 году.

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