Владимир Ружицкий принял участие в акции «Коробка храбрости»

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий принял участие в акции «Единой России» «Коробка храбрости». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«Проект помогает детям, находящимся в больничных стационарах, переносить лечение легче. Подобные коробки можно увидеть и в поликлиниках — с подарком, взятым из нее, не так страшно посещать врача или делать прививку», — рассказал Владимир Ружицкий.

Он добавил, что вместе с коллегами по окружному Совету пополнили «Коробку храбрости» канцелярией, игрушками и сладкими подарками.

«Раскраски, цветные карандаши, игрушки и книги — это то, что подарит радость маленьким пациентам», — отметил Владимир Ружицкий.

Сотрудники исполкома отвезут содержимое «Коробки храбрости» в «Добрые комнаты» учреждений здравоохранения Люберец.

В прошлом году акция собрала порядка 300 подарков. Проект «Коробка храбрости» проводится «Единой Россией» уже в двенадцатый раз.

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