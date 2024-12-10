Владимир Ружицкий передал очередную партию гумпомощи участникам СВО

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Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетил местное отделение «Единой России», где расположен пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО и жителей освобожденных территорий. Вместе с депутатами Александром Мурашкиным и Сергеем Черкашиным они передали маскировочную сеть — ее заботливо сплели люберецкие волонтеры. Также в посылке белье, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С начала СВО партийцы городского округа Люберцы отправили свыше 175 тонн гумпомощи. Даже небольшой вклад важен! Принять участие в этой работе может каждый», — отметил Владимир Ружицкий.

Он добавил, что посылки с гуманитарной помощью можно принести в:

МОП «Единая Россия» (г. Люберцы, ул. Кирова, дом № 22, телефон: 8 (495) 503-55-36);

Центр поддержки участников СВО и их семей (г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 120, к. 3, телефон: 8 (909) 964-05-05),

библиотеку «Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, д. 19, телефон: 8 (963) 688-18-88, ежедневно с 11:00 до 21:00, кроме вторника).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.