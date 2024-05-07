Владимир Путин принял смотр Президентского полка
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Глава государства Владимир Путин поздравил Президентский полк с 88-й годовщиной образования полка.
«Поздравляю вас 88 годовщиной со дня образования полка», — сказал президент.
Полк традиционно участвует в инаугурации, а также сопровождает официальные торжественные мероприятия от начала и до конца.
Ранее Путин официально вступил в должность президента России. Это его пятый срок на данном посту. Он принес присягу, о его вступлении в должность объявил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.