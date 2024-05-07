Владимир Путин принял смотр Президентского полка

сегодня в 12:31

«Поздравляю вас 88 годовщиной со дня образования полка», — сказал президент.

Полк традиционно участвует в инаугурации, а также сопровождает официальные торжественные мероприятия от начала и до конца.

Ранее Путин официально вступил в должность президента России. Это его пятый срок на данном посту. Он принес присягу, о его вступлении в должность объявил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.