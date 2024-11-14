Владельца земель в Мытищах обязали привести участок в нормативное состояние

Строительные отходы, старые матрасы и подушки, прочий хлам свозил собственник на свой земельный участок в деревне Болтино. Теперь у него есть три месяца, чтобы устранить нарушение, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

Земля была предоставлена под ведение личного подсобного хозяйства, однако вместо него специалисты управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи во время очередного рейда обнаружили масштабные навалы мусора. Собственник возвел здесь сооружение, некий ангар из подручных материалов, в котором складированы мешки с непонятным содержимым, целые тюки постельных принадлежностей типа одеял-матрасов. Никакого ограждения, о нормативном содержании территории нет и речи. Были приняты меры, чтобы устранить нарушение.

Как сообщила директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко, мытищинским городским судом 13 ноября были удовлетворены исковые требования администрации муниципалитета к собственнику. Его обязали привести земельный участок в соответствие с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» и эксплуатировать его в соответствии с назначением.

Если же владелец этого импровизированного «мусорного полигона» решение суда проигнорирует, ему придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.

Другим нарушителям стоит задуматься, так как рейды по выявлению самовольных объектов и работа по приведению земельных участков в соответствие с установленными требованиями в Мытищах продолжаются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.