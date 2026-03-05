Владелец опасного жилья в Москве получил срок за гибель курсантов МВД

Кунцевский суд Москвы вынес приговор собственнику квартиры, в которой из-за проблем с газовым оборудованием в сентябре 2021 года погибли курсанты МВД и кошка. Стороне обвинения удалось доказать вину владельца жилья, который знал о неисправности газового оборудования, но ничего не стал с этим делать, сообщает Сайт MK.Ru .

По данным издания, цепочка трагедий началась в старом пятиэтажном здании на улице Боженко еще в 2010-м году. Тогда от угарного газа пострадали муж и жена. Супруг умер, а женщина выжила, но получила тяжелые повреждения здоровья. После длительного лечения она так и не смогла полностью поправиться — медики признали ее неспособной самостоятельно принимать решения. Печальной квартирой начал управлять родственник женщины — ее брат, работавший инженером-механиком.

Сам мужчина жил в Пензенской области и приезжал в столицу время от времени. Новый владелец недвижимости быстро нашел арендаторов для московской квартиры, однако не позаботился о техническом осмотре газового оборудования, несмотря на то, что был в курсе трагических событий, произошедших с семьей сестры. Спустя некоторое время, в 2016 году, один из квартирантов сообщил владельцу о неполадках с газовой колонкой и попросил ее заменить. Водонагреватель установили новый, который некоторое время функционировал нормально. Однако в сентябре 2021 года произошло новое несчастье.

В той квартире жила студентка полицейской академии, ей было 19 лет. Ее часто навещал парень, который учился с ней в одном учебном заведении. В какой-то момент молодую пару обнаружили погибшими в ванной комнате. Там же нашли мертвого домашнего питомца — кошку. Первое предположение следователей — повторная утечка бытового газа в этом жилье.

Результаты экспертного исследования подтвердили: газ постепенно накапливался в помещении из-за неисправной вытяжки на кухне. Именно это привело к гибели людей и животного.

Владелец жилплощади позже пытался убедить суд, что не владел информацией о правилах безопасного использования газового оборудования.

В итоге столичный суд вынес приговор владельцу жилья, сдававшему квартиру. Следствие доказало его ответственность за гибель двух курсантов. Мужчину признали виновным в том, что предоставлял услуги, которые не соответствовали нормам безопасности, что привело к смерти людей. Его приговорили к пяти годам тюрьмы. Кроме того, после освобождения ему запрещено два года заниматься арендным бизнесом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.