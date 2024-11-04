Вячеслав Фетисов поздравил лыткаринцев с Днем народного единства

сегодня в 18:44

Сегодня наша страна отмечает один из главных государственных праздников — День народного единства. Этот день связан с окончанием Смутного времени на Руси после освобождения Москвы народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польско-литовских интервентов 4 ноября 1612 года. В праздничный день к жителям городского округа Лыткарино обратился депутат государственной Думы Вячеслав Фетисов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Во все времена нас будут объединять история, традиции и главные ценности — любовь к Родине, сплоченность и взаимная поддержка, стремление реализовать много добрых инициатив и принести пользу своей стране, приумножив достижения наших предков, — сказал депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов.

Депутат Госдумы отметил, что праздник напоминает о важности сплоченности и силе духа народа.

«Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, профессиональных успехов, ярких личных достижений, благополучия и счастья!», — добавил Фетисов.

Напомним, что на выборах в Госдуму жители округа отдали большинство голосов за Фетисов. Народный избранник представляет интересы округа и Подмосковья в Думе уже второй срок подряд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.